СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-27T10:21:22+03:00

Врезку делали без отключения воды. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Теперь при подключении новых абонентов не будут делать подземные павильоны

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В Жуковке опробовали новый способ прокладки водопровода без подземных колодцев. Традиционно для подключения к водоснабжению новых абонентов строят подземный павильон, в котором устанавливают запорная арматура. В дальнейшем при техническом обслуживании возникают сложности: в колодцах могут скапливаться газы, крышки колодцев воруют, случаются и незаконные врезки. Новая технология, как говорят в областном правительстве, позволит избежать строительства подземных павильонов.

Впервые на Брянщине эту технологию опробовали в Жуковке на улице Титова.

Монтирование системы заняло не больше десяти минут. На водопроводную трубу установили специальный хомут, обладающий высококачественным антикоррозийным покрытием. Врезку делали без отключения водоснабжения.

Вместо массивного люка на поверхности остался лишь небольшой колпак. Через него коммунальщики могут добраться до канала, позволяющего использовать запорную арматуру.

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