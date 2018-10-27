2018-10-27T09:49:25+03:00
Общество

В Клинцах к 100-летию комсомола вскрыли капсулу с посланием потомкам

И заложили новую с напутствием молодежи
Елена РАКОВА
Поделиться:
Фото: информационно-деловой портал "Клинцы-инфо".Фото: информационно-деловой портал "Клинцы-инфо".
Изменить размер текста:

В Брянской области масштабно отмечают 100-летие комсомола. Торжества проходят во всех районах Брянщины.

Так, в Клинцах накануне праздника открыли капсулу с посланием от комсомольцев 1968 года к современной молодежи. Исторический документ передали местному краеведческому музею.

Взамен, как сообщают в клинцовской городской администрации, в капсуле оставили послание от нынешней молодежи к потомкам. Его должны вскрыть в 2068 году, в год 150-летия комсомола.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24