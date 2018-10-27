В Клинцах к 100-летию комсомола вскрыли капсулу с посланием потомкам
И заложили новую с напутствием молодежи
Фото: информационно-деловой портал "Клинцы-инфо".
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В Брянской области масштабно отмечают 100-летие комсомола. Торжества проходят во всех районах Брянщины.
Так, в Клинцах накануне праздника открыли капсулу с посланием от комсомольцев 1968 года к современной молодежи. Исторический документ передали местному краеведческому музею.
Взамен, как сообщают в клинцовской городской администрации, в капсуле оставили послание от нынешней молодежи к потомкам. Его должны вскрыть в 2068 году, в год 150-летия комсомола.
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