В Погарском поселке Юдиново отремонтируют уникальный музей-заповедник "Палеолит"

СЕГОДНЯ 09:24 2018-10-27T09:30:21+03:00

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Уникальный музей-заповедник "Палеолит" в погарском селе Юдиново отремонтируют. Деньги на его реконструкцию выделят из областного бюджета. О конкретной сумме пока не сообщается. По словам замгубернатора Александра Коробко, средства пойдут на обновление здания, построенного вокруг раскопанной стоянки.

В селе Юдиново еще до начала 40-х годов прошлого века обнаружили остатки жилища кроманьонцев, построенного из костей мамонта. Возраст стоянки – около 15 тысяч лет. Ему даже хотели придать статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, но не срослось.

А в последние годы кирпичный павильон, построенный над стоянкой, сильно обветшал. В областном краеведческом музее даже разработали проект его реконструкции. Но до недавнего времени денег на его строительство не было.

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