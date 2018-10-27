В брянском селе Глинищево ночью сгорел киоск

СЕГОДНЯ 08:32 2018-10-27T08:33:11+03:00

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Ночью в субботу, 27 октября, в Брянском районе загорелся киоск. Сообщение о возгорании поступило дежурному МЧС в 1.50

- К месту вызова выехали две автоцистерны из пожарно-спасательной части №2, ОМГ Глинищево, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области. - В 2.05 пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова.

Киоск был полностью объят пламенем.В 2.22 распространение огня удалось остановить, а в 2.35 пламя полностью потушили. К счастью, во время пожара никто не пострадал. Эксперты выясняют, что стало причиной возгорания.

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