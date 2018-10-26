2018-10-26T18:08:56+03:00
Общество

В двух районах Брянской области нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Опасные находки уничтожили
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Унечском районе в лесу недалеко от Заровье 26 октября нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили оперативному дежурному МЧС.

Группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра выехала на место и обнаружила ручную гранату.

А в лесу в навлинского поселка Салтановка нашли артиллерийский снаряд, пролежавший в земле больше 70 лет.

Спасатели изъяли и обезвредили находки.

В МЧС напоминают, если вы обнаружили взрывоопасный предмет, немедленно сообщите о находке в полицию по телефону 02, с мобильного - 102. Остановите все работы вокруг находки, Хорошо запомните место обнаружения предмета, не трогайте его, не перемещайте и не бросайте. Установите предупредительные знаки. Для этого подойдут любые подручные предметы: камни, ветки деревьев, веревки, куски материи.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
33-летнего брянца задержали по подозрению в краже велосипедов
В Брянске завершили ремонт трех скверов
В Брянскую область не пустили 100 килограммов винограда и яблок из Украины
В Суражском районе 17-летний парень украл золотые украшения у опекунши
В Брянске ушел из жизни следователь Владимир Болтышев
В Брянске за рекламу алкоголя оштрафовали директора магазина
В Брянске легковушка снесла забор жилого дома
Брянцев предупредили о гололеде
В Брянске начали отмечать 100-летие комсомола
В суражском магазине торговали просроченным мясом
В Брянске ищут свидетелей ДТП на улице Орловской
25 жительниц Брянской области наградят Почетным знаком «Материнская слава»
На трассе «Брянск-Погар» под колесами легковушки погиб 41-летний мужчина
В Брянской области увеличат налоги на букмекерский бизнес
СК: Житель Красной Горы до смерти забил жену лопатой
В Стародубском районе водитель ВАЗа насмерть сбил велосипедистку
У пассажира молдавского поезда нашли видеорегистраторы для продажи
В Брянской области увеличится ежемесячное пособие на третьего ребенка
Общественники оценят, как новый "майский указ" помог изменить качество жизни брянцев
Жительницу Рогнединского района осудили за украденные у матери кастрюли и сковородки
Брянскую строительную фирму оштрафовали на полмиллиона рублей за взятку чиновнику
В Брянской области стартовал антинаркотический месячник
В Бежице водитель иномарки сбил шестилетнего мальчика на «зебре»
Подробности ДТП в Карачевском районе: ранены трое
В Карачевском районе легковушка вылетела в кювет