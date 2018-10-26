В двух районах Брянской области нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны
В Унечском районе в лесу недалеко от Заровье 26 октября нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили оперативному дежурному МЧС.
Группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра выехала на место и обнаружила ручную гранату.
А в лесу в навлинского поселка Салтановка нашли артиллерийский снаряд, пролежавший в земле больше 70 лет.
Спасатели изъяли и обезвредили находки.
В МЧС напоминают, если вы обнаружили взрывоопасный предмет, немедленно сообщите о находке в полицию по телефону 02, с мобильного - 102. Остановите все работы вокруг находки, Хорошо запомните место обнаружения предмета, не трогайте его, не перемещайте и не бросайте. Установите предупредительные знаки. Для этого подойдут любые подручные предметы: камни, ветки деревьев, веревки, куски материи.
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