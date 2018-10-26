СЕГОДНЯ 17:46 2018-10-26T17:46:49+03:00

Сдавать объекты рабочие будут уже после выходных

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В Брянске завершили ремонт трех скверов. Сейчас общественные территории готовятся к сдаче в эксплуатацию, сообщает пресс-служба городской администрации.

В этом году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" на ремонт общественных территорий выделили больше 70 миллионов рублей. Контракт по ремонту парка еще действует, контракты по скверам завершились в пятницу, 26 октября.

В сквере на Набережной оборудовали сухой ручей, поставили декоративный мостик, парковые скамейки, на аллеях появились памятные знаки, зажгли фонари. Рабочим осталось завершить установку ротонды.

В сквере Морозова проверили электрику, установили фонари, вымостили дорожки и обновили бюст Александра Морозова.

В сквере Ленина также уложили плитку, установили скамьи и урны, отремонтировали входную группу. Здесь установили и видеонаблюдение. Сейчас электрики заканчивают подключение фонарей. Уже на выходных скверы будут окончательно готовы к сдаче.

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