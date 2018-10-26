В Брянскую область не пустили 100 килограммов винограда и яблок из Украины

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-26T17:30:20+03:00

Ввозить в нашу страну продукты в ручной клади и багаже пассажиров запрещено. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Их везли в дорожных сумках без документов

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На железнодорожном пункте пропуска "Брянск -Орловский" таможенники задержали украинцев с яблоками и виноградом. Оказалось у жителей соседнего государства нет документов, подтверждающих безопасность, ягод и фруктов.

- Ввозить в нашу страну продукты в ручной клади и багаже пассажиров, следующих из Украины , запрещено, - говорят в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Поэтому яблоки и виноград вернули обратно.

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