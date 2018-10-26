33-летнего брянца задержали по подозрению в краже велосипедов
В Брянске полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже велосипедов из подъездов.
С заявлением о пропаже двухколесного транспорта обратилась 35-летняя горожанка. По подозрению в краже задержали уже судимого 33-летнего жителя Бежицкого района.
- В подъезде жилого дома на улице Литейной злоумышленник перекусил тросик, и угнал велосипед, - рассказывают в пресс-службе УМВД по Брянской области. - Оказалось, что задержанный причастен к еще двум таким же преступлениям, которые он совершил летом прошлого и весной этого года.
Теперь горожанину светит еще пять лет колонии. До суда он будет находиться под арестом.
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