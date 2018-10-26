33-летнего брянца задержали по подозрению в краже велосипедов

СЕГОДНЯ 18:19 2018-10-26T18:19:48+03:00

Уже судимому горожанину грозит еще пять лет колонии

Изменить размер текста: A A

В Брянске полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже велосипедов из подъездов.

С заявлением о пропаже двухколесного транспорта обратилась 35-летняя горожанка. По подозрению в краже задержали уже судимого 33-летнего жителя Бежицкого района.

- В подъезде жилого дома на улице Литейной злоумышленник перекусил тросик, и угнал велосипед, - рассказывают в пресс-службе УМВД по Брянской области. - Оказалось, что задержанный причастен к еще двум таким же преступлениям, которые он совершил летом прошлого и весной этого года.

Теперь горожанину светит еще пять лет колонии. До суда он будет находиться под арестом.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».