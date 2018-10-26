2018-10-26T17:03:30+03:00
Происшествия

В Суражском районе 17-летний парень украл золотые украшения у опекунши

Стоимость похищенного оценили в 27 тысяч рублей
Марина АНТОНОВА
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За кражу молодому человеку грозит до пяти лет колонии.За кражу молодому человеку грозит до пяти лет колонии.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Суражском районе 17-летний парень украл золотые цепочку с кулоном и кольцо у опекунши. 56-летняя женщина обратилась в полицию, когда заметила пропажу.

- Полицейские посетили места скупки золота, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – В одном из магазинов они нашли украшения, которые по описанию совпадали с украденными. Это помогло установить личность подозреваемого.

Молодой человек приходил в магазин с приятелем. Оказалось, один из них – это юноша, который с недавних пор живет у потерпевшей. Женщина оформила опеку над ним. Он сказал, что ему срочно понадобились деньги, но попросить у опекунши он постеснялся.

Злоумышленнику грозит за кражу до пяти лет колонии. Потерпевшая простила ему долг за украденные ювелирные изделия.

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