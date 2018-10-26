В Брянске ушел из жизни следователь Владимир Болтышев

СЕГОДНЯ 16:48 2018-10-26T16:49:42+03:00

Он работал в Брянской области с 1991-го до 2012 года

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В Брянске ушел из жизни полковник юстиции в отставке Владимир Болтышев. Ему был 61 год.

Владимир Владиславович родился в 1957 году в городе Узбекской ССР. Свой трудовой путь начал в 1985 году в Душанбе. Участвовал в расследовании дела о Душанбинской нефтебазе, по которому осудили 36 человек. Владимир Болтышев расследовал массовые беспорядки, которые сопровождались погромами, разрушениями, поджогами и десятками человеческих жертв. Они произошли в июне 1989 года в Ферганской области и в феврале 1990 года в Душанбе.

После распада СССР Владимир Болтышев перешел на службу в прокуратуру в Брянскую область. Сначала он работал старшим следователем прокуратуры Бежицкого района, а с сентября 1997-го – старшим прокурором-криминалистом прокуратуры Брянской области. Такую же должность он занимал в Следственном комитете при прокуратуре РФ с момента его образования. На пенсию он вышел в 2012 году.

- Владимир Болтышев раскрыл много сложных с точки зрения докащательности преступлений, - говорят в пресс-службе Следственного управления СКР по Брянской области. - Он использовал разнообразную криминалистическую технику в следственной практике, учил работать с ней молодых коллег.

Фото: пресс-служба Следственного управления СКР по Брянской области.

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