В Брянске за рекламу алкоголя оштрафовали директора магазина
На нарушение закона обратили внимание антимонопольщики
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В Брянске директора крупного продуктового магазина оштрафовали за рекламу алкоголя на фасаде здания.
- Организация проводила акцию, в которой участвовала алкогольная продукция, - рассказывают в пресс-службе УФАС по Брянской области. - Одним из основных условий при проведении акции было размещение рекламы только внутри торгового зала.
Но руководство магазина нарушила эти условия. Антимонопольщики признали рекламу ненадлежащей. Директор магазина теперь должен выплатить штраф - четыре тысячи рублей.
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