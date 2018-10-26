В Брянске за рекламу алкоголя оштрафовали директора магазина

СЕГОДНЯ 16:28 2018-10-26T16:28:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске директора крупного продуктового магазина оштрафовали за рекламу алкоголя на фасаде здания.

- Организация проводила акцию, в которой участвовала алкогольная продукция, - рассказывают в пресс-службе УФАС по Брянской области. - Одним из основных условий при проведении акции было размещение рекламы только внутри торгового зала.

Но руководство магазина нарушила эти условия. Антимонопольщики признали рекламу ненадлежащей. Директор магазина теперь должен выплатить штраф - четыре тысячи рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».