В Брянске легковушка снесла забор жилого дома
В Володарском районе Брянска автомобиль «Шевроле Нива» снес забор жилого дома. Автоавария случилась утром в пятницу, 26 октября, на улице Красный Маяк. Фотографии с места ДТП появились в социальных сетях.
Очевидцы пишут, что водитель «Шевроле» остановился, чтобы пропустить пешеходов на «зебре». Сзади в машину въехал внедорожник «Нисан». Судя по всему, «Ниву» отбросило вправо. Машина снесла бетонный забор у частного дома. В одном окне выбило стекла.
Фото: vk.com, Денис Солдатенков.
В комментариях пишут, что водитель «Нивы» получил тяжелые травмы.
Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску о ДТП пока не поступало.
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