2018-10-26T15:50:38+03:00
Происшествия

В Брянске легковушка снесла забор жилого дома

На улице Красный Маяк столкнулись две машины
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Денис Солдатенков.Фото: vk.com, Денис Солдатенков.
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В Володарском районе Брянска автомобиль «Шевроле Нива» снес забор жилого дома. Автоавария случилась утром в пятницу, 26 октября, на улице Красный Маяк. Фотографии с места ДТП появились в социальных сетях.

Очевидцы пишут, что водитель «Шевроле» остановился, чтобы пропустить пешеходов на «зебре». Сзади в машину въехал внедорожник «Нисан». Судя по всему, «Ниву» отбросило вправо. Машина снесла бетонный забор у частного дома. В одном окне выбило стекла.

Фото: vk.com, Денис Солдатенков.

Фото: vk.com, Денис Солдатенков.

В комментариях пишут, что водитель «Нивы» получил тяжелые травмы.

Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску о ДТП пока не поступало.

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