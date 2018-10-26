Брянцев предупредили о гололеде

СЕГОДНЯ 15:39 2018-10-26T15:39:45+03:00

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Жителей Брянской области предупредили о понижении температуры воздуха и гололеде на дорогах. Это опасно как для пешеходов, так и для автомобилистов.

- При гололедице значительно увеличивается количество уличных травм: ушибы, вывихи и переломы, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - По данным медиков, во время гололедицы количество пострадавших увеличивается. Чтобы не оказаться жертвами дорожной обстановки, и водителям, и пешеходам необходимо быть крайне осторожными.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 27 октября, температура воздуха ночью опустится до минус четырех. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем потеплеет до плюс одиннадцати.

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