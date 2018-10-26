2018-10-26T15:12:57+03:00
Общество

В Брянске начали отмечать 100-летие комсомола

В доме культуры Советского района прошел праздничный концерт
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске прошел праздничный концерт, посвященный 100-летию комсомола. В доме культуры Советского района собрались руководители города, представители комиссариата, комсомольцы разных лет и активная молодежь города, рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ) или комсомол был основан 29 октября 1918 года. За все время существования организации ее участниками были несколько миллионов человек. Комсомольцы трудились над 2500 объектами энергетики, химии и транспорта.

На празднике в Брянске гости вспомнили комсомольские речевки, со сцены звучали песни времен активной деятельности ВЛКСМ. В рамках торжества 12 новобранцев получили повестки в армию.

После на сцену вышли лучшие коллективы города. Все это время в фойе дома культуры работала книжная выставка «История комсомола Брянщины».

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