В суражском магазине торговали просроченным мясом
Нарушения закона нашла прокуратура во время проверки
На хозяина павильона составили административный протокол.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В одном из магазинов Суражского района торговали несвежим мясом. Просрочку в павильоне нашли прокуроры, которые проводили выездную проверку.
- Индивидуальный предприниматель не предоставил документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, - говорят в пресс-службе надзорного ведомства. - Кроме этого, мясо оказалось несвежим. На хозяина торговой точки пришлось составить административный протокол
Дело по существу рассмотрит Арбитражный суд Брянской области.
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