В суражском магазине торговали просроченным мясом

СЕГОДНЯ 14:25 2018-10-26T14:25:49+03:00

Нарушения закона нашла прокуратура во время проверки

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В одном из магазинов Суражского района торговали несвежим мясом. Просрочку в павильоне нашли прокуроры, которые проводили выездную проверку.

- Индивидуальный предприниматель не предоставил документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, - говорят в пресс-службе надзорного ведомства. - Кроме этого, мясо оказалось несвежим. На хозяина торговой точки пришлось составить административный протокол

Дело по существу рассмотрит Арбитражный суд Брянской области.

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