2018-10-26T13:40:15+03:00
Общество

В Брянске ищут свидетелей ДТП на улице Орловской

Водитель иномарки сбил женщину
Мария Дедкова
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В Брянске полиция ищет свидетелей дорожно-транспортного происшествия на улице Орловской.

13 октября в районе дома №5 около 21.40 водитель «Рено Логан» сбил переходившую дорогу женщину. В ДТП, как говорят в пресс-службе УМВД по Брянской области, пострадавшая получила тяжелые травмы.

Полиция просит очевидцев ДТП, а также тех, кто знает что-либо об автоаварии, обратиться по адресу: г. Брянск, проспект Московский, д. 61а,каб. 2 либо по телефонам 8 (4832) 67-03-53, 8-919-191-18-25.

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