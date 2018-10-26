25 жительниц Брянской области наградят Почетным знаком «Материнская слава»

СЕГОДНЯ 13:13 2018-10-26T13:13:57+03:00

Такое решение приняли депутаты на очередной сессии регионального парламента

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Почетным знаком «Материнская слава» наградят еще 25 жительниц Брянской области. Их имена озвучили на очередном заседании депутатов областной Думы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По закону эту награду могут получить многодетные матери, родившие или достойно воспитывающие пять и более детей.

В настоящее время почетный знак «Материнская слава» имеют больше 500 жительниц Брянщины.

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