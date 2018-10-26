На трассе «Брянск-Погар» под колесами легковушки погиб 41-летний мужчина

СЕГОДНЯ 13:04 2018-10-26T13:04:28+03:00

Как говорят в Госавтоинспекции, он внезапно выехал на дорогу на велосипеде

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Трагедия произошла на 44-м километре трассы в Погарском районе. Здесь в четверг,25 октября, около 18.15 насмерть сбили велосипедиста.

- По предварительной информации, 30-летний водитель"Лады-Калины" ехал в сторону Погара, когда под колеса ему угодил 41-летний мужчина, - рассказывают подробности происшествия в УГИБДД по Брянской области. - Велосипедист двигался сначала по краю обочины, а затем внезапно выехал на проезжую часть. От полученных травм водитель двухколесного транспорта, к сожалению, скончался.

Напомним, всего в Брянской области 25 октября случилось шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и шесть - получили травмы.

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