В Брянской области увеличат налоги на букмекерский бизнес

СЕГОДНЯ 12:47 2018-10-26T12:47:57+03:00

Все налоги будут поступать в областной бюджет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По словам экономистов, это будет приносить бюджету региона около 300 миллионов рублей в год

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В Брянской области приняли закон, по которому для букмекерского бизнеса увеличат налоговые ставки. Решение одобрили региональные парламентарии на очередном заседании Думы, которое прошло в четверг, 25 октября.

- Доходы от налога на деятельность букмекерских контор полностью зачисляются в бюджеты регионов, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - По предварительным подсчетам, поступления в областной бюджет могут составить около 300 миллионов рублей в год.

Помимо этого, депутаты рассмотрели еще 29 вопросов, касающихся кадровых назначений, увеличения выплат и присвоения наград.

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