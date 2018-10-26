СК: Житель Красной Горы до смерти забил жену лопатой
То, что мужчина был пьяным во время преступления, суд может расценить как отягчающее обстоятельство
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47-летнего жителя Красной Горы подозревают в том, что он до смерти забил свою жену лопатой.
Трагедия произошла 5 сентября. Селянин в огороде поссорился со своей супругой и ударил ее деревянным черенком от лопаты по голове. Через 11 дней от полученной травмы 36-летняя женщина умерла, сообщает пресс-служба СУ СКР по Брянской области.
Подозреваемого задержали. То, что он был пьяным в момент преступления, суд может расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.
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