В Стародубском районе водитель ВАЗа насмерть сбил велосипедистку
По факту ДТП полицейские проводят проверку
Фото: УГИБДД по Брянской области
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На дороге в стародубском селе Воронок местные жители нашли тело 39-летней женщины. Об этом около шести часов утра в четверг, 25 октября,сообщили в дежурную часть полиции.
- По предварительной информации, на улице Советской 24-летний водитель за рулем ВАЗа-21102 сбил велосипедистку, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - От полученных травм женщина скончалась на месте.
По факту ДТП полицейские продолжают проводить проверку, выясняя все причины и обстоятельства происшествия.
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