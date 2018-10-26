В Стародубском районе водитель ВАЗа насмерть сбил велосипедистку

СЕГОДНЯ 11:59 2018-10-26T12:08:48+03:00

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На дороге в стародубском селе Воронок местные жители нашли тело 39-летней женщины. Об этом около шести часов утра в четверг, 25 октября,сообщили в дежурную часть полиции.

- По предварительной информации, на улице Советской 24-летний водитель за рулем ВАЗа-21102 сбил велосипедистку, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - От полученных травм женщина скончалась на месте.

По факту ДТП полицейские продолжают проводить проверку, выясняя все причины и обстоятельства происшествия.

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