У пассажира молдавского поезда нашли видеорегистраторы для продажи
Мужчине грозит штраф за незаконное перемещение товара через границу
Фото: пресс-служба Брянской таможни.
Изменить размер текста:
У пассажира поезда Москва-Кишинев нашли коммерческую партию видеорегистраторов и радар-детекторов для автомобилей. Сто коробок обнаружили сотрудники Володарского таможенного поста при проверке багажа. Владельцем груза оказался гражданин Молдавии, сообщают в пресс-службе Брянской таможни.
На мужчину завели административное дело за то, что он спрятал товар при перемещении через границу. Теперь нарушителю грозит штраф с конфискацией или без нее.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».