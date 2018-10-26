У пассажира молдавского поезда нашли видеорегистраторы для продажи

СЕГОДНЯ 11:22 2018-10-26T11:22:43+03:00

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У пассажира поезда Москва-Кишинев нашли коммерческую партию видеорегистраторов и радар-детекторов для автомобилей. Сто коробок обнаружили сотрудники Володарского таможенного поста при проверке багажа. Владельцем груза оказался гражданин Молдавии, сообщают в пресс-службе Брянской таможни.

На мужчину завели административное дело за то, что он спрятал товар при перемещении через границу. Теперь нарушителю грозит штраф с конфискацией или без нее.

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