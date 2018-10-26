В Брянской области увеличится ежемесячное пособие на третьего ребенка

СЕГОДНЯ 11:08 2018-10-26T11:47:04+03:00

Выплата вырастет на 20 процентов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В следующем году оно составит 10029 рублей

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В Брянской области увеличится ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей. Законы, разработанные в соответствии с федеральными требованиями, приняли на заседании областной Думы в четверг, 25 октября.

В 2019 году выплата увеличится на 20,4 процента и составит 10 тысяч 29 рублей, сообщают в пресс-службе областного правительства.

В 2018-м многодетные семьи с невысоким доходом могли получить пособие чуть больше 7,5 тысяч рублей.

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