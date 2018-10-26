Общественники оценят, как новый "майский указ" помог изменить качество жизни брянцев

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-26T11:06:00+03:00

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Как выполнение нового "майского указа" помогло изменить качество жизни брянцев, оценят общественники из ОНФ. Сделать это им поручил президент на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 24 октября.

- В региональном отделении ОНФ создали 12 тематических площадок, направление каждой из них соответствует национальным целям развития страны, - сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Брянской области Валерий Родоманов. - На каждой площадке работает модератор и эксперты ОНФ – профессионалы в соответствующих сферах, причем не только члены регионального штаба Народного фронта, но и широкий круг экспертного сообщества. В нашей команде достаточно компетентных активистов, способных справиться с задачами по обеспечению общественного контроля за реализацией указа президента.

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