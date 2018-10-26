Общественники оценят, как новый "майский указ" помог изменить качество жизни брянцев
Как выполнение нового "майского указа" помогло изменить качество жизни брянцев, оценят общественники из ОНФ. Сделать это им поручил президент на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 24 октября.
- В региональном отделении ОНФ создали 12 тематических площадок, направление каждой из них соответствует национальным целям развития страны, - сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Брянской области Валерий Родоманов. - На каждой площадке работает модератор и эксперты ОНФ – профессионалы в соответствующих сферах, причем не только члены регионального штаба Народного фронта, но и широкий круг экспертного сообщества. В нашей команде достаточно компетентных активистов, способных справиться с задачами по обеспечению общественного контроля за реализацией указа президента.
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