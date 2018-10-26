Жительницу Рогнединского района осудили за украденные у матери кастрюли и сковородки

СЕГОДНЯ 09:53 2018-10-26T09:53:41+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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31-летняя жительница Рогнединского района отправится на два с половиной года в колонию общего режима за то, что похитила у собственной матери кастрюли и сковородки. Женщину судили за грабеж с применением насилия, не опасного для здоровья. Приговор пока не вступил в законную силу.

- В суде установили, что в апреле пьяная дочь открыто похитила из квартиры своей матери кастрюли, чайники, сковородки и эмалированный таз, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Стоимость имущества оценили в две тысячи рублей.

Мать потребовала вернуть посуду. Но дочка ударила ее рукой по голове. Похищенную посуду она продала за 100 рублей, а деньги пропила.

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