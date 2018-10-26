Брянскую строительную фирму оштрафовали на полмиллиона рублей за взятку чиновнику

СЕГОДНЯ 09:46 2018-10-26T09:46:10+03:00

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Брянскую строительную фирму оштрафовали на 500 тысяч рублей за взятку чиновнику. До этого приговоры получили директор организации и двое посредников, которые передавали деньги.

- В суде установили, что в июне руководитель фирмы через постредников передал 100 тысяч рублей начальнику управления по строительству и развитию территории Брянска, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – За вознаграждение он планировать ускорить сроки рассмотрения заявления и получения разрешения на строительство многоэтажного дома.

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