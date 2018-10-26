В Брянской области стартовал антинаркотический месячник

СЕГОДНЯ 09:38 2018-10-26T09:39:21+03:00

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В Брянской области с 26 октября по 26 ноября в пятый раз пройдет антинаркотический месячник «Брянщина – жизнь без наркотиков». В нем будут участвовать областные и городские власти, силовые и надзорные ведомства, общественники.

За этот месяц в регионе пройдут крупные операции, которые выявят каналы поступления наркотиков в Брянскую область. Водителей будут проверять на употребление запрещенных веществ. Профилактические акции проведут с молодежью, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

В прокуратуре Брянской области и региональном УМВД заработают телефоны доверия.

Телефон прокуратуры области – 65-42-06,

УМВД России по Брянской области – 72-22-33.

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