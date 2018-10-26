2018-10-26T09:30:01+03:00
Происшествия

В Бежице водитель иномарки сбил шестилетнего мальчика на «зебре»

Ребенок сломал бедро, пострадавшего госпитализировали
Марина АНТОНОВА
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Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.
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В Бежицком районе Брянска водитель автомобиля «Хонда СРВ» сбил шестилетнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Дорожно-транспортное происшествие случилось около семи часов вечера в четверг, 25 октября, возле дома №74 на улице Литейной. В ОГИБДД по городу Брянску сообщили, что ребенок был с родственницей. Очевидцы пишут в соцсетях, что мальчик переходил дорогу с сестрой.

Водитель ехал со стороны улицы Ново-Советской в сторону улицы 50-й Армии. Экспертиза показала, что автомобилист был трезвый.

У ребенка – перелом правого бедра. Пострадавшего мальчика госпитализировали.

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