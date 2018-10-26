Подробности ДТП в Карачевском районе: ранены трое

СЕГОДНЯ 09:03 2018-10-26T11:31:42+03:00

Легковушка съехала в кювет, опрокинулась и врезалась в дерево

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Появились подробности дорожно-транспортного происшествия, которое случилось днем в четверг, 25 октября, в Карачевском районе. Травмы получили три человека: 42-летний водитель, 40-летний и 39-летний пассажиры, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Раненых госпитализировали.

Автоавария случилась около двух часов дня на 9-м километре дороги Украина-Теплое-Гощь. Автомобилист за рулем ВАЗ-2111, направлявшийся со стороны Карачева в сторону села Теплое, выехал на встречную полосу. Водитель не справился с управлением, и машина оказалась в левом кювете. Автомобиль опрокинулся и врезался в дерево.

Водителя и одного из пассажиров госпитализировали с переломами. Еще один пострадавший сломал ребра.

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