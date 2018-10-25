В Карачевском районе легковушка вылетела в кювет

25 Окт. 18:36 2018-10-25T18:36:56+03:00

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В Карачевском районе возле деревни Коптилово легковой автомобиль вылетел в кювет. Сообщение об автоаварии поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 13.58 в четверг, 25 октября. На место выехали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. В автоаварии пострадали люди. Одного раненого спасателям пришлось вырезать из искореженной машины, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Информации о ДТП от УГИБДД по Брянской области пока не поступало.

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