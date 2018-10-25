В Брянской области 150 миллионов рублей выделят на новые автобусы
Такое решение приняли за очередном заседании облдумы
В прошлом году на обновление общественного транспорта потратили 500 миллионов рублей.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянской области 150 миллинов рублей выделят на покупку новых автобусов. Такое решение приняли на заседании областной Думы, которое состоялось в четверг, 25 октября. Новый общественный транспорт отправят работать на муниципальные транспортные предприятия. Автобусы будут обслуживать и пассажиров в районах области.
Напомним, в прошлом году на обновление общественного тарнспорта в Брянске потратили около полумиллиарда рублей. Новые "синие" автобусы" вышли на многие городские маршруты.
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