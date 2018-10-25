В Брянской области 150 миллионов рублей выделят на новые автобусы

25 Окт. 18:16 2018-10-25T18:16:33+03:00

В прошлом году на обновление общественного транспорта потратили 500 миллионов рублей. Фото: Марина АНТОНОВА

Такое решение приняли за очередном заседании облдумы

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В Брянской области 150 миллинов рублей выделят на покупку новых автобусов. Такое решение приняли на заседании областной Думы, которое состоялось в четверг, 25 октября. Новый общественный транспорт отправят работать на муниципальные транспортные предприятия. Автобусы будут обслуживать и пассажиров в районах области.

Напомним, в прошлом году на обновление общественного тарнспорта в Брянске потратили около полумиллиарда рублей. Новые "синие" автобусы" вышли на многие городские маршруты.

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