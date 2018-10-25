2018-10-25T17:55:46+03:00
Общество

«Ночь искусств-2018» в Брянске пройдет вечером 3 и 4 ноября

Все акции «Ночи искусств-2018» будут бесплатными
Марина АНТОНОВА
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Двери музеев и других площадок будут открыты непривычно долго.Двери музеев и других площадок будут открыты непривычно долго.Фото: Марина АНТОНОВА
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«Ночь искусств-2018» в Брянске пройдет с 3 на 4 и с 4 на 5 ноября. Пока о своем участии в акции заявили в Брянской областной филармонии и Городском доме культуры Володарского района. В "Дружбе" пройдет концерт и откроется выставка. А в доме культуры проведут мастер-классы и покажут фильм.

Большинство спектаклей, концертов, мастер-классов, кинопоказов и выставок «Ночи искусств-2018» будут бесплатными для посетителей. Двери музеев и других площадок будут открыты непривычно долго.

К акции присоединятся дома культуры, музеи и библиотеки районных центров в Брянской области, сообщают в пресс-службе областного правительства.

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