Брянские силовики устроили учения в колонии №1
В четверг, 25 октября, в Брянске силовики устроили масштабные учения. Сотрудники региональных управлений ФСБ, МВД, ФС ВНГ, МЧС, ФСИН, ЦССИ ФСО и представители администрации города отрабатывали свои действия на случай террористической угрозы.
По сценарию, учения развернулись на территории исправительной колонии № 1, сообщают в пресс-службе УФСБ РФ по Брянской области.
Подводя итоги учений, Оперативный штаб положительно оценил действия антитеррористической группировки.
Силовики ликвидировали учебную террористическую угрозу. Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Брянской области.
Всех условных террористов обезвредили. Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Брянской области.
Учения прошли на территории колонии №1. Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Брянской области.
Участниками учений стали представители силовых ведомств Брянщины. Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Брянской области.
По мнению руководителей, учения прошли положительно. Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Брянской области.
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