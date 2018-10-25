Брянские силовики устроили учения в колонии №1

25 Окт. 17:19 2018-10-25T17:34:13+03:00

Правоохранители отрабатывали свои действия на случай террористической угрозы [фото]

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В четверг, 25 октября, в Брянске силовики устроили масштабные учения. Сотрудники региональных управлений ФСБ, МВД, ФС ВНГ, МЧС, ФСИН, ЦССИ ФСО и представители администрации города отрабатывали свои действия на случай террористической угрозы.

По сценарию, учения развернулись на территории исправительной колонии № 1, сообщают в пресс-службе УФСБ РФ по Брянской области.

Подводя итоги учений, Оперативный штаб положительно оценил действия антитеррористической группировки.

Силовики ликвидировали учебную террористическую угрозу. Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Брянской области.

Всех условных террористов обезвредили. Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Брянской области.

Учения прошли на территории колонии №1. Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Брянской области.

Участниками учений стали представители силовых ведомств Брянщины. Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Брянской области.

По мнению руководителей, учения прошли положительно. Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Брянской области.

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