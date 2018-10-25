2018-10-25T16:53:35+03:00
Общество

Жительница Брянска пойдет под суд за ложный донос

Горожанка сама потеряла сумку с деньгами и документами и решила соврать, что ее ограбили
Елена РАКОВА
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Сумку женщина потеряла и сама не знала где.Сумку женщина потеряла и сама не знала где.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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До двух лет колонии грозит 44-летней жительнице Бежицкого района Брянска за ложный донос. На днях горожанка позвонила в местный отдел полиции и рассказала, что накануне ночью на нее напали.

- По словам жительницы Брянска, около двух часов ночи она возвращалась из кафе домой по улице Ново-Советской., - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - В этот момент неизвестный мужчина внезапно выхватил у нее сумочку, в которой был паспорт, медицинский полис, свидетельство о браке, 11 тысяч рублей и мобильный телефон и скрылся.

Стражи порядка попытались выяснить подробности маршрута жертвы нападения. Побывали в кафе, нашли приятелей, с которыми она отдыхала в тот вечер.

- В деле оказалось очень много нестыковок,поэтому ее заподозрили в обмане, - говорят в полиции. - Горожанку вызвали в полицию, рассказали доводы против ее версии событий. Женщина расплакалась и призналась во лжи. На самом деле никакого нападения не было, просто у нее пропала сумка с документами и деньгами. Из кафе она вышла навеселе, а потом ночью гуляла с друзьями. Домой вернулась «на автопилоте». А утром не нашла сумку и решила соврать полицейским.

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