Двух чиновников из управления имущественными отношениями Брянской области будут судить за получение взяток
Бывший начальник и главный консультант отдела кадастровой оценки управления имущественных отношений Брянской области предстанут перед судом. Чиновников обвиняют в получении взяток.
По версии следствия, в ноябре прошлого года руководитель получил 100 тысяч рублей от организации за то, что провернул аферу с уменьшением налогов, поясняют в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. В качестве благодарности за молчание главный консультант отдела получила 45 тысяч рублей.
В декабре за похожее дело начальник получил еще 75 тысяч рублей.
Преступления выявили сотрудники полиции. Злоумышленников задержали, они ждут суда.
Двое взяткодателей также стали фигурантами уголовных дел.
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