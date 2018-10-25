Двух чиновников из управления имущественными отношениями Брянской области будут судить за получение взяток

25 Окт. 16:16 2018-10-25T16:16:21+03:00

По версии следствия, чиновник получил 175 тысяч рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

По версии следствия, сотрудники брали деньги за аферу с уменьшением налогов

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Бывший начальник и главный консультант отдела кадастровой оценки управления имущественных отношений Брянской области предстанут перед судом. Чиновников обвиняют в получении взяток.

По версии следствия, в ноябре прошлого года руководитель получил 100 тысяч рублей от организации за то, что провернул аферу с уменьшением налогов, поясняют в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. В качестве благодарности за молчание главный консультант отдела получила 45 тысяч рублей.

В декабре за похожее дело начальник получил еще 75 тысяч рублей.

Преступления выявили сотрудники полиции. Злоумышленников задержали, они ждут суда.

Двое взяткодателей также стали фигурантами уголовных дел.

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