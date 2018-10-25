В Брянской области прошел День памяти жертв Хацуни
25 октября в Брянской области вспоминали трагедию деревни Хацунь. В 1941 году все население расстреляли солдаты Вермахта. Тогда погибло 318 человек.
На мемориальном комплексе в четверг, 25 октября, прошел митинг, посвященный 77-й годовщине со дня гибели жителей деревни.
Затем в память о трагедии школьники из городского лицея №1 представили театрализованную постановку «Восставшие из пепла».
После выступления состоялось подведение итогов творческого конкурса «Памяти павших будьте достойны». Ученики школ и лицеев Брянска предоставили на конкурс рисунки, стихотворения и эссе, посвященные Великой Отечественной войне.
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