2018-10-25T16:00:17+03:00
Общество

В Брянской области прошел День памяти жертв Хацуни

25 октября мемориал посетили школьники
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

25 октября в Брянской области вспоминали трагедию деревни Хацунь. В 1941 году все население расстреляли солдаты Вермахта. Тогда погибло 318 человек.

На мемориальном комплексе в четверг, 25 октября, прошел митинг, посвященный 77-й годовщине со дня гибели жителей деревни.

Затем в память о трагедии школьники из городского лицея №1 представили театрализованную постановку «Восставшие из пепла».

После выступления состоялось подведение итогов творческого конкурса «Памяти павших будьте достойны». Ученики школ и лицеев Брянска предоставили на конкурс рисунки, стихотворения и эссе, посвященные Великой Отечественной войне.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Карачевском районе легковушка вылетела в кювет
В Брянской области 150 миллионов рублей выделят на новые автобусы
«Ночь искусств-2018» в Брянске пройдет вечером 3 и 4 ноября
Главный нарколог России назвал Брянскую область одной из самой пьющей в стране
Брянские силовики устроили учения в колонии №1
Жительница Брянска пойдет под суд за ложный донос
Двух чиновников из управления имущественными отношениями Брянской области будут судить за получение взяток
На Кургане Бессмертия в Брянске высадили липовую аллею
Брянский заповедник приглашает покормить зимующих птиц
В Карачевском районе столкнулись две фуры и две легковушки
Роспотребонадзор нашел нарушения в 123 брянских детсадах из 160 проверенных
Заместитель губернатора Владимир Оборотов избавился от приставки "врио"
Брянский заказник «Клетнянский» засыпали мусором
В Гордеевском районе во время пожара погиб 45-летний мужчина
На БМЗ за «Неделю без турникетов» побывали больше четырехсот школьников
На трассах при выезде из Брянска установили новые светофоры и электронные табло
В брасовскую колонию пытались перебросить шесть телефонов
В Брянске на улице Почтовой под колеса ВАЗа попала 16-летняя девушка
В Навле сгорела машина
Брянец получил два года колонии за то, что чуть не убил жену