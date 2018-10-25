2018-10-25T13:54:41+03:00
Общество

На Кургане Бессмертия в Брянске высадили липовую аллею

В парке появилось 40 новых деревьев
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянского регионального отделения ОНФ.Фото: пресс-служба Брянского регионального отделения ОНФ.
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На Кургане Бессмертия в Брянске высадили новую липовую аллею. Акция «Герои среди нас» прошла 24 октября в День войск специального назначения, сообщают в пресс-службе брянского отделения ОНФ. В парк имени 1000-летия пришли Герой России, участник боевых действий в Чечне и миротворческой миссии в Косово Александр Постоялко и бывший командир брянского ОМОН, участник первой чеченской кампании Егор Лукьянов, юнармейцы, студенты и общественники. Почетные гости пожелали молодым людям никогда не участвовать в боевых действиях. А если все же придется защищать Отечество, равняться на своих героических предков.

Затем все вместе посадили молодые деревья. Купить саженцы и правильно их посадить помогли специалисты БГИТУ.

Активисты год назад уже сажали деревья в поселке Пальцо, где жил Федор Журавлев, погибший в Сирии. Еще одна Аллея героев 9 мая появилась в деревне Старые Умысличи под Брянском на месте гибели людиновских партизан.

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