2018-10-25T16:02:29+03:00
Общество

Брянский заповедник приглашает покормить зимующих птиц

В акции могут поучаствовать все желающие
Мария Дедкова
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Заповедник «Брянский лес» объявил старт акции «Покормите птиц». С 12 ноября в ней могут поучаствовать все желающие. Для этого достаточно разложить в кормушках высушенную лебеду, крапиву, лопух, свежую калину, рябину, красную бузину. А можно просто купить злаков, несоленого сала или сырых семян подсолнечника.

- Зимняя подкормка пернатых – дело несложно, - говорит Виктория Бабанина, специалист отдела экологического просвещения и туризма заповедника «Брянский лес». - Но важно помнить и соблюдать одно правило: начал кормить – не делай перерывов до апреля.

Фотоотчеты о подкормке птиц можно присылать на адрес заповедника. В начале апреля его сотрудники подведут итоги и наградят победителей.

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