2018-10-25T13:22:39+03:00
Происшествия

В Карачевском районе столкнулись две фуры и две легковушки

Травмы получили два человека
Марина АНТОНОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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На трассе в Карачевском районе столкнулись сразу четыре машины: две фуры и две легковушки. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины десятого вечера в среду, 24 октября, на 69-м километре автодороги Орел-Брянск.

55-летний водитель фуры «Ман», ехавший в сторону Брянска, врезался в «Фольксваген», который остановился перед светофором. Легковушка столкнулась с БМВ, стоящей впереди. Иномарка «догнала» еще одну фуру – «ДАФ».

Травмы получили два человека, сообщают в УГИБДД по Брянской области. 30-летний водитель «Фольксвагена» ушиб грудную клетку, позвоночник и голень. 42-летний автомобилист за рулем БМВ также получил ушибы груди и рук. Пострадавших отпустили домой, назначив лечение.

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