2018-10-25T12:44:25+03:00
Общество

Роспотребонадзор нашел нарушения в 123 брянских детсадах из 160 проверенных

Сотрудники выписали 174 штрафа на 415 тысяч рублей
Марина АНТОНОВА
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Всего в Брянской области 348 детских сада и 258 дошкольных групп на базе школ.Всего в Брянской области 348 детских сада и 258 дошкольных групп на базе школ.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Региональное управление Роспотребнадзора за девять месяцев проверило 160 детских садов в Брянской области и 23 дошкольных группы в школах на выполнение санитарных норм. В 123 учреждениях и семи группах нашли нарушения.

Специалисты исследовали питьевую норму по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Из почти 500 проб не соответствовали нормам 14. Пищу в детских садах также проверяли на микробиологию. Из 400 взятых проб плохой оказалась только одна. В девяти садах еда не прошла проверку на калорийность. В двух случаях в пище витамина С содержалось меньше положенного.

Смывы на кишечную палочку делали 2530 раз. Положительные результаты дали 38 из них.

Микроклимат в дошкольных учреждениях не соответствовал СанПиНу в 21 замере из 978. В 55 помещениях из 1962 проверенных не хватало освещения.

За нарушения технологии приготовления готовых блюд и не соблюдение санитарных правил штрафовали ответственных. Сотрудники Роспотребнадзора вынесли 174 административных представления о штрафах на 414 тысяч 900 рублей. В суды передали пять административных дел. От заведующих требовали как можно быстрее устранить нарушения.

Кстати, всего в Брянской области 348 детских сада и 258 дошкольных групп на базе школ.

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