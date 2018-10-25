Заместитель губернатора Владимир Оборотов избавился от приставки "врио"

25 Окт. 11:34 2018-10-25T11:34:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместитель губернатора Владимир Оборотов окончательно вступил в должность. Раньше он занимал свой пост с приставкой "врио".

В должности Владимира Оборотова, который курировал сферу медицины, образования, науки, спорта, утвердили депутаты Брянской областной Думы на очередном заседании в четверг, 25 октября.

Напомним, Владимир Оборотов был директором директором регионального департамента образования и науки. В июле этого года его повысили до временно исполняющего обязанности заместителя губернатора. Владимиру Оборотову доверили часть вопросов, которые до этого решал Николай Щеглов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».