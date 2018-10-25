2018-10-25T11:34:52+03:00
Общество

Заместитель губернатора Владимир Оборотов избавился от приставки "врио"

В должности чиновника утвердили депутаты областной Думы
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба правительства Брянской областиФото: пресс-служба правительства Брянской области
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Заместитель губернатора Владимир Оборотов окончательно вступил в должность. Раньше он занимал свой пост с приставкой "врио".

В должности Владимира Оборотова, который курировал сферу медицины, образования, науки, спорта, утвердили депутаты Брянской областной Думы на очередном заседании в четверг, 25 октября.

Напомним, Владимир Оборотов был директором директором регионального департамента образования и науки. В июле этого года его повысили до временно исполняющего обязанности заместителя губернатора. Владимиру Оборотову доверили часть вопросов, которые до этого решал Николай Щеглов.

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