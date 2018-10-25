Брянский заказник «Клетнянский» засыпали мусором

25 Окт. 11:17 2018-10-25T11:17:48+03:00

Свалку обнаружили в Водославском участковом лесничестве на территории заказника. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Памятник природы не включили в особо охраняемые территории

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Брянский заказник федерального значения «Клетнянский» засыпали мусором. Несанкционированную свалку на территории памятника природы нашла прокуратура.

- В лесохозяйственные документы заказника, который расположен на территории Мглинского лесничества, не включены характеристики особо охраняемой природной территории федерального значения, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Это позволило арендаторам леса вести деятельность с нарушением ограничений. Свалку обнаружили в Водославском участковом лесничестве на территории заказника.

Нарушения потребовали устранить от Управления Роспотребнадзора по Брянской области. А также наказать виновных. Представление прокурора сейчас рассматривают в ведомстве.

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