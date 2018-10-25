2018-10-25T10:29:30+03:00
Экономика

На БМЗ за «Неделю без турникетов» побывали больше четырехсот школьников

Знакомство с работой БМЗ в рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» традиционно вызывает у школьников и студентов такой большой интерес, что ее проведение на предприятии продолжается не меньше месяца
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Студенты Курского железнодорожного техникума на интерактивном тренажере Кабина машинистаСтуденты Курского железнодорожного техникума на интерактивном тренажере Кабина машиниста
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Больше четырехсот учащихся брянских школ и гимназий, студентов техникумов побывали на производственных площадках БМЗ. Настоящим открытием для них стало посещение современного предприятия, где работают «умные» станки и промышленные роботы, имеются электронные мониторы и терминалы с сенсорным управлением, детали получают в специальном «супермаркете», а сборочные линии работают четко по времени такта.

Для студентов Курского железнодорожного техникума самым интересным моментом экскурсии стала возможность попробовать себя в роли машиниста магистрального грузового тепловоза 2ТЭ25КМ с помощью интерактивного тренажера. Ведь многим из них в будущем предстоит работать на локомотивах производства БМЗ. Экскурсия по основным цехам оставила не меньше впечатлений. Одно дело изучать в аудитории строение и характеристики тепловоза, другое – увидеть, как создается мощная машина.

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