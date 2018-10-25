В брасовскую колонию пытались перебросить шесть телефонов
Злоумышленника с запрещенной посылкой задержали сотрудники исправительного учреждения
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В брасовской колонии задержали бряннца, который пытался перебросить на режимную территорию запрещенную посылку. В свертке оказались шесть мобильных телефонов и комплектующие к нему. Злоумышленника остановили сотрудники исправительного учреждения, сообщает пресс-служба УФСИН по Брянской области.
На мужчину составили административный протокол. Теперь ему грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.
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