В брасовскую колонию пытались перебросить шесть телефонов

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-25T10:10:42+03:00

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В брасовской колонии задержали бряннца, который пытался перебросить на режимную территорию запрещенную посылку. В свертке оказались шесть мобильных телефонов и комплектующие к нему. Злоумышленника остановили сотрудники исправительного учреждения, сообщает пресс-служба УФСИН по Брянской области.

На мужчину составили административный протокол. Теперь ему грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.

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