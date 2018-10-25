В Брянске на улице Почтовой под колеса ВАЗа попала 16-летняя девушка

СЕГОДНЯ 09:59 2018-10-25T09:59:24+03:00

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В Брянске на улице Почтовой водитель легковушки сбил 16-летнюю девушку. Об этом в среду, 24 октября, в дежурную часть городской Госавтоинспекции сообщили медики. К ним за помощью с перелом пальца на ноге обратилась жительница Брянска. Она пояснила, что травму получила в ДТП. Полиция провела проверку.

- Девушка попала под колеса 20-летнего водителя ВАЗа-21065 на улице Почтовой, когда перебегала дорогу на красный сигнал светофора, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - Водитель оказался трезвым. Нарушительнице в больнице оказали первую помощь, назначили лечение и отпустили домой.

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