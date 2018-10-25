В Навле сгорела машина
Во время пожара, к счастью, никто не пострадал
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области
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Ночью в Навле сгорел легковой автомобиль. Сообщение о возгорании на улице Красных Партизан поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в четверг, 25 октября, в 1.58.
На место выехали две пожарные автоцистерны. Огнеборцы обнаружили, что огнем объят весь автомобиль. Пламя удалось потушить за пять минут, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
В огне, к счастью, никто не пострадал. Теперь экспертам предстоит выяснить , что стало причиной возгорания машины.
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