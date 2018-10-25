В Навле сгорела машина

СЕГОДНЯ 09:43 2018-10-25T09:43:34+03:00

Во время пожара, к счастью, никто не пострадал

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Ночью в Навле сгорел легковой автомобиль. Сообщение о возгорании на улице Красных Партизан поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в четверг, 25 октября, в 1.58.

На место выехали две пожарные автоцистерны. Огнеборцы обнаружили, что огнем объят весь автомобиль. Пламя удалось потушить за пять минут, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В огне, к счастью, никто не пострадал. Теперь экспертам предстоит выяснить , что стало причиной возгорания машины.

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