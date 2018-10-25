Брянец получил два года колонии за то, что чуть не убил жену

СЕГОДНЯ 09:32 2018-10-25T09:33:15+03:00

В ближайшее время он отправится в колонию общего режима. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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43-летний житель Фокинского района Брянска получил два года колонии за то, что едва не лишил жизни свою возлюбленную.

Все случилось 13 июня. У себя дома пьяный горожанин поссорился с женой и ударил ее ножом в живот. К счастью, женщина осталась жива. Но ранение, как отмечают в пресс-службе прокуратуры Брянской области, оказалось тяжелым, мужа привлекли к уголовной ответственности.

В судебном заседании брянец признал свою вину и раскаялся. Но это не спасло горожанина от тюрьмы. В ближайшее время он отправится в колонию общего режима.

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