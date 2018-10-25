Брянец получил два года колонии за то, что чуть не убил жену
Горожанин ударил возлюбленную ножом в живот
В ближайшее время он отправится в колонию общего режима.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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43-летний житель Фокинского района Брянска получил два года колонии за то, что едва не лишил жизни свою возлюбленную.
Все случилось 13 июня. У себя дома пьяный горожанин поссорился с женой и ударил ее ножом в живот. К счастью, женщина осталась жива. Но ранение, как отмечают в пресс-службе прокуратуры Брянской области, оказалось тяжелым, мужа привлекли к уголовной ответственности.
В судебном заседании брянец признал свою вину и раскаялся. Но это не спасло горожанина от тюрьмы. В ближайшее время он отправится в колонию общего режима.
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