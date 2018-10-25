Сироте из Сельцо с ребенком пришлось добиваться квартиры через суд

СЕГОДНЯ 09:14 2018-10-25T09:14:17+03:00

Женщина ждала положенное по закону жилье больше пяти лет

Изменить размер текста: A A

В Сельцо одинокая мама из числа детей сирот получила положенную по закону квартиру только после разбирательств в суде.

Сначала девушка обратилась в прокуратуру.

- Заявительница - мать-одиночка, с 2013 года она состоит на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий, - рассказывают подробности в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - До сих пор девушку не обеспечили квартирой. В доме площадью 34,4 квадратных метра, в котором заявительница жила до сих пор, прописаны и другие члены семьи.

Правоохранители обратились в суд и потребовали от администрации решить проблему молодой матери.

Суд иск удовлетворил.

После разбирательств жительница Сельцо получила свою двухкомнатную квартиру.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».