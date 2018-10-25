Сироте из Сельцо с ребенком пришлось добиваться квартиры через суд
В Сельцо одинокая мама из числа детей сирот получила положенную по закону квартиру только после разбирательств в суде.
Сначала девушка обратилась в прокуратуру.
- Заявительница - мать-одиночка, с 2013 года она состоит на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий, - рассказывают подробности в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - До сих пор девушку не обеспечили квартирой. В доме площадью 34,4 квадратных метра, в котором заявительница жила до сих пор, прописаны и другие члены семьи.
Правоохранители обратились в суд и потребовали от администрации решить проблему молодой матери.
Суд иск удовлетворил.
После разбирательств жительница Сельцо получила свою двухкомнатную квартиру.
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