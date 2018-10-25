В Бежице нашли артиллерийский снаряд времен войны

СЕГОДНЯ 08:58 2018-10-25T08:58:38+03:00

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В Бежицком районе Брянска 24 октября местные жители нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

На место обнаружения выехала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра.

Спасатели обезвредили боеприпас,сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

В МЧС напоминают, если вы обнаружили подобный предмет, остановите всю работу. Не передвигайте и не переносите снаряд- от малейшего прикосновения он может взорваться. Вызовите полицию по телефону 02, сообщите о случившемся в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Брянской области по телефону 112.

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