На трассах при выезде из Брянска установили новые светофоры и электронные табло

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-25T10:20:08+03:00

Автомобилистов будут предупреждать о изменениях погоды и ситуации на дороге

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На федеральных трассах в Брянской области установили новые светофоры и электронные табло.

Ими оборудовали трассы А-240 Брянск – граница с Белоруссией в Почепе и селе Супонево и Р-120 Орел - граница с Белоруссией в селе Глинищево. Также здесь поставили новые дорожные ограждения, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск.

При выезде из города установили два информационных табло. На них в режиме реального времени будут показывать изменения погоды и ситуации на дороге. Это, по словам специалистов, позволит повысить уровень безопасности.

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